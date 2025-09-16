Nuove aperture a Torino Outlet Village per quasi 300 posti di lavoro | come accedere alle selezioni di personale
Torino Outlet Village vive un’importante fase di ampliamento con l’apertura dei nuovi negozi prevista per l’autunno e quindi nel polo dello shopping si amplia l’offerta di lavoro per quasi 300 nuove figure, tra ricaduta occupazionale diretta e indiretta. Le prime assunzioni partiranno da metà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - aperture
Anna Virgili cresce ancora:: "Nuove aperture e tanti progetti"
L’Antica Pizzeria Da Michele, due nuove aperture in Giappone e a Mestre
Cantieri in città: nuove aperture
Svicom. . Nuove aperture negli asset retail under management Nei mesi di luglio e agosto abbiamo accolto nuovi tenant e brand di rilievo all’interno degli shopping places in gestione, rafforzandone l’attrattività e ampliando l’offerta commerciale. Tra i pri - facebook.com Vai su Facebook
#Gelateria La #Scimmietta: 3 nuove aperture a #napoli - X Vai su X
Nuove aperture a Torino Outlet Village per quasi 300 posti di lavoro: come accedere alle selezioni di personale; In attesa dell’ampliamento previsto a ottobre, Torino Outlet Village dà spazio all’arte con Paratissima; Torino Outlet Village “Fase 2”: entro la fine del prossimo anno 10.000 mq e 60 negozi in più.
Nuove aperture a Torino Outlet Village per quasi 300 posti di lavoro: come accedere alle selezioni di personale - Torino Outlet Village vive un’importante fase di ampliamento con l’apertura dei nuovi negozi prevista per l’autunno e quindi nel polo dello shopping si amplia l’offerta di lavoro per quasi 300 nuove ... Si legge su torinotoday.it
Il fashion accelera il boom degli outlet: 588 nuove aperture nell’ultimo anno - A dirlo è il nuovo report European Factory Outlet Centres della società immobiliare Savills, che evidenzia come i Fac ... Lo riporta pambianconews.com