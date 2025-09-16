Nuove aperture a Torino Outlet Village per quasi 300 posti di lavoro | come accedere alle selezioni di personale

Torino Outlet Village vive un’importante fase di ampliamento con l’apertura dei nuovi negozi prevista per l’autunno e quindi nel polo dello shopping si amplia l’offerta di lavoro per quasi 300 nuove figure, tra ricaduta occupazionale diretta e indiretta. Le prime assunzioni partiranno da metà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nuove aperture a Torino Outlet Village per quasi 300 posti di lavoro: come accedere alle selezioni di personale; In attesa dell’ampliamento previsto a ottobre, Torino Outlet Village dà spazio all’arte con Paratissima; Torino Outlet Village “Fase 2”: entro la fine del prossimo anno 10.000 mq e 60 negozi in più.

