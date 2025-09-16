Nuovamente bloccati i corsi di formazione Sfl-Adi | il Movimento del Popolo Siciliano dice basta

Palermotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo capitolo di disagi e indignazione si apre per i percettori del supporto formazione e lavoro (Sfl) e dell'assegno di inclusione (Adi) in Sicilia. A denunciarlo con forza è Tony Guarino, presidente del Movimento del Popolo Siciliano, che definisce la situazione "una vergogna sociale" e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovamente - bloccati

Nuovamente bloccati i corsi di formazione Sfl-Adi: il Movimento del Popolo Siciliano dice basta; Ascensori bloccati a Marina e Castello: lavori in corso fino a mercoledì 11 giugno 2025; Nuova escalation di furti di cavi a San Severo: ‘bloccati’ i pozzetti e indagini in corso per individuare i responsabili.

Nuovamente bloccati i corsi di formazione Sfl-Adi: il Movimento del Popolo Siciliano dice basta - Un nuovo capitolo di disagi e indignazione si apre per i percettori del supporto formazione e lavoro (Sfl) e dell'assegno di inclusione (Adi) in Sicilia. Lo riporta palermotoday.it

Marche, 80 nuovi corsi Istruzione e Formazione Professionale - "L'offerta formativa della Regione Marche cresce: sono 80 i nuovi corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) approvati per l'anno 2025/2026". Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovamente Bloccati Corsi Formazione