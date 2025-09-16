La Suzuki Jimny sta facendo parlare di sè già da tempo. Arrivata sul mercato europeo ha raccolto un successo enorme. Purtroppo per mancanza di volontà di investimenti da parte del brand per dotarla di un motore più consono e rispettoso delle rigide normative anti inquinamento europea è stata tolta dal listino: l’auto è stata acquistabile solo come autocarro, categoria N1. Ad oggi non si trova più in commercio, ma continuano a susseguirsi rumors di un possibile ritorno nel 2026. Ne abbiamo parlato anche in un nostro precedente servizio. Non ci sono, tuttavia, notizie certe. Certo è che un ritorno del piccolo fuoristrada giapponese, magari anche in una variante elettrica, desterebbe scalpore e potrebbe creare un sussulto in un mercato auto che, sta soffrendo di notevoli incertezze ormai da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Jimny 2026: ancora più estrema a 6 ruote motrici