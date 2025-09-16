Nuova Suzuki Jimny 2026 | ancora più estrema a 6 ruote motrici
La Suzuki Jimny sta facendo parlare di sè già da tempo. Arrivata sul mercato europeo ha raccolto un successo enorme. Purtroppo per mancanza di volontà di investimenti da parte del brand per dotarla di un motore più consono e rispettoso delle rigide normative anti inquinamento europea è stata tolta dal listino: l’auto è stata acquistabile solo come autocarro, categoria N1. Ad oggi non si trova più in commercio, ma continuano a susseguirsi rumors di un possibile ritorno nel 2026. Ne abbiamo parlato anche in un nostro precedente servizio. Non ci sono, tuttavia, notizie certe. Certo è che un ritorno del piccolo fuoristrada giapponese, magari anche in una variante elettrica, desterebbe scalpore e potrebbe creare un sussulto in un mercato auto che, sta soffrendo di notevoli incertezze ormai da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
In questa notizia si parla di: nuova - suzuki
Torino, ecco la nuova maglia Away: rinnovata la partnership con Suzuki, Acrobatica e JD Sports
Nuova Suzuki Ignis 2026: come potrebbe essere la nuova generazione?
Nuova Suzuki Swift Sport: il 2026 sarà l’anno del ritorno?
Concessionaria Autojolly Suzuki. . : Ogni giorno è una nuova storia, una nuova strada da scoprire. Nuova è nata per accompagnarti in ogni capitolo della tua vit - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Suzuki Jimny 2026: in arrivo anche una variante estrema?; La nuova Suzuki Jimny a 5 porte arriva in Italia grazie agli importatori. Ecco quanto costa; Suzuki Jimny: aggiornamento in arrivo, ma sarà quasi invisibile.
Nuova Suzuki Jimny 2026: in arrivo anche una variante estrema? - Suzuki Jimny: ecco come potrebbe essere la nuova generazione attesa per la fine del 2026, anche con una variante estrema ... Riporta ilgiornaledigitale.it
Una nuova Jimny elettrica? Ecco cosa ne pensa il presidente di Suzuki - Le speranze sono cresciute quando le immagini ufficiali delle silhouette delle future auto elettriche ... Si legge su motorionline.com