Nuova Skoda Elroq 85x elettrica a trazione integrale

L’arrivo del Model Year 2026 segna un passo deciso di Skoda verso una mobilità elettrica sempre più raffinata e accessibile, rivisitando a fondo la famiglia Elroq e portando con sé aggiornamenti che abbracciano prestazioni, comfort e stile. Un modello che evolve insieme al mercato La nuova gamma Skoda Elroq MY26 risponde alle aspettative di un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nuova Skoda Elroq 85x, elettrica a trazione integrale

In questa notizia si parla di: nuova - skoda

Nuova Skoda Space 2026: come sarà il maxi suv elettrico a 7 posti?

Nuova Skoda Epiq 2026: come sarà la nuova elettrica entry level

Nuova Skoda Octavia: dal 2027-2028 anche elettrica?

Una nuova concept anticipa lo stile futuro della casa ceca, ma resta fedele alle sue attitudine con una carrozzeria wagon e soluzioni “simply clever”. Si chiama Skoda Vision O e ha debuttato al salone di Monaco 2025 @gazzettadellosport #GazzettaMotori #Sk - facebook.com Vai su Facebook

Skoda Elroq 85x, debutta la nuova versione a trazione integrale da 285 CV https://ift.tt/CkYcUn3 - X Vai su X

Skoda Elroq MY26: debutta la 85x a trazione integrale; Skoda Elroq MY26, debutta la versione 85x a trazione integrale; Skoda Elroq 2026, la gamma si amplia: novità e prezzi in Italia.

Skoda Elroq MY26: debutta la 85x a trazione integrale - Skoda arricchisce la gamma del SUV compatto 100% elettrico Elroq con il Model Year 2026, introducendo aggiornamenti che puntano a rafforzarne l’appeal e la competitività nel mercato europeo delle zero ... Si legge su adnkronos.com

Skoda Elroq 2026: nuova versione 85x, aggiornamenti di gamma e incentivi statali - Skoda Elroq 2026 introduce la versione 85x con trazione integrale, aggiornamenti per dotazioni e sicurezza, nuove opzioni estetiche per Enyaq e prezzi invariati, beneficiando anche dei più recenti inc ... Secondo infomotori.com