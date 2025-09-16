Nuova scuola dopo ritardi e proteste La prima campanella è con il sorriso

Primo giorno di scuola con taglio del nastro, a Signa. La scuola elementare Ciampi di San Mauro è tornata ad aprire i battenti, dopo un lungo intervento di miglioramento sismico e restyling energetico effettuato anche con fondi ministeriali e regionali. Ieri, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, gli alunni e il personale hanno ripreso posto negli spazi rinnovati, mentre nei prossimi 15 giorni saranno finiti gli ultimi interventi minori al piano terra. I lavori sono costati 1,5 milioni, finanziati con fondi Pnrr. Si pensava che il cantiere potesse durare 8 mesi e, con questa prospettiva, dal settembre 2023, gli alunni dell’istituto vennero trasferiti all’elementare Da Vinci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova scuola dopo ritardi e proteste. La prima campanella è con il sorriso

In questa notizia si parla di: nuova - scuola

Scuola, nuova odissea dei precari: “Noi, penalizzati da un algoritmo”

Bonifiche nel terreno dove a Monza sorgerà la nuova scuola Bellani: a che punto sono i lavori

In Brianza una nuova scuola super moderna, con 20 aule, spazi verdi e locali aperti alla cittadinanza

Inaugurazione della nuova Scuola Elementare di Sipicciano Gentili dirigenti scolastici, stimati insegnanti, care famiglie e cari studenti, oggi celebriamo un momento storico per la nostra comunità: l’inaugurazione della nuova Scuola Elementare “Dante - facebook.com Vai su Facebook

#savethedate Inaugurazione nuova scuola elementare di Albinia lunedì 15 settembre ore 8:15. #OrbetelloInforma - X Vai su X

Nuova scuola dopo ritardi e proteste. La prima campanella è con il sorriso; A Guardiagrele si inaugura la nuova scuola primaria al rione Cappuccini: da lunedì via alle lezioni; Oulx, dopo sei anni di lavori riapre la scuola: sarà un edificio eco-sostenibile.

VALSUSA, APRE LA NUOVA SCUOLA DI SAUZE D’OULX: 6 ANNI DI CANTIERE E 3,7 MILIONI DI EURO - Dopo anni di ritardi e un cantiere partito nel 2019, il Comune di Sauze d’Oulx ha finalmente terminato la realizzazione del nuovo edificio scolastico per le scuol ... Come scrive valsusaoggi.it

Oulx, dopo sei anni di lavori riapre la scuola: sarà un edificio eco-sostenibile - L'inaugurazione è prevista per il 18 settembre Finalmente terminato, dopo lunghi anni di ritardi e difficoltà, il nuovo edificio scolastico di Sauze d’Oulx per le scuole dell’infanzia e primaria. Scrive msn.com