Nuova rotonda in centro Lecco via libera al progetto che rivoluziona la viabilità
Si riordina nuovamente la viabilità in centro Lecco. La giunta comunale ha dato il via libera definitivo al progetto per la realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra viale Costituzione e via Leonardo da Vinci. L'investimento complessivo ammonta a 800.250 euro e rappresenta la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Nuova rotonda in centro Lecco, via libera al progetto che rivoluziona la viabilità - La giunta ha approvato l'intervento da 800mila euro per sostituire quella sottodimensionata del 2022. Segnala leccotoday.it
"La nuova rotonda del centro Lecco passa prima dalla stampa: democrazia svilita" - I consiglieri di opposizione denunciano la "marginalizzazione del confronto istituzionale sul progetto della rotonda" ... Si legge su leccotoday.it