Nuova palazzina a servizio di due scuole
Un edificio molto atteso e inaugurato in un giorno simbolico: l’inizio del nuovo anno scolastico. Ufficiale taglio del nastro, ieri mattina, per l’ampliamento del polo scolastico superiore ‘Fanti – Da Vinci’, che ospita classi di entrambi gli istituti. L’intervento ha avuto un costo complessivo di tre milioni e 125mila euro, finanziati in gran parte dal Fondo di sviluppo e coesione e da risorse proprie della Provincia, che sono stati assegnati al Consorzio Integra e che sono eseguiti dalla cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia. I lavori hanno previsto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti, a due piani con 18 aule (9 per piano) destinate all’attività didattica e laboratori (al secondo piano, cui ha contribuito anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi) di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici, in grado di ospitare complessivamente circa 500 studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
