Nuova ispezione Asl | il Re delle Focaccette non riaprirà

Genovatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Re delle Focaccette non riaprirà. L'annuncio arriva dai titolari tramite una storia pubblicata sul profilo Instagram del locale, in seguito a una nuova ispezione dopo quella dello scorso luglio che aveva portato a una chiusura temporanea di uno dei luoghi più iconici dedicati al food nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - ispezione

La ferita aperta dell’ecomostro, nuova ispezione all’ex Paradiso

Nuova ispezione per il Re delle Focaccette, l'annuncio social: Non riapriamo; Il Re delle Focaccette, nuova ispezione e l'annuncio: «Il locale non riaprirà»; Nuova ispezione Asl: il Re delle Focaccette non riaprirà.

nuova ispezione asl reNuova ispezione per il Re delle Focaccette, l'annuncio social: "Non riapriamo" - Solo qualche mese fa nel locale la visita di Joe Bastianich per una puntata del suo nuovo format televisivo ’Foodish’ ... Riporta primocanale.it

nuova ispezione asl reIl Re delle Focaccette, nuova ispezione e l'annuncio: «Il locale non riaprirà» - Il Re delle Focaccette, locale in Salita della Noce 3r nel quartiere di San Fruttuoso, avrebbe dovuto riaprire martedì 16 settembre 2025 con una festa solidale a base di focaccette. Scrive mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Ispezione Asl Re