Nuova accusa per Americo Marrone già detenuto | traffico di droga e armi nel mirino dell’Antimafia
ALTAVILLA IRPINA – Per Americo Marrone, 49 anni, già detenuto per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, arriva una nuova contestazione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’accusa è la stessa che lo ha già portato in carcere: aver promosso e diretto un gruppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - accusa
Evade dai domiciliari, ma resta in carcere: nuova accusa per maltrattamenti
Property Brothers nuova serie sotto accusa dopo cancellazione di 4 programmi HGTV
Garlasco, cosa è successo nell'incidente probatorio: la reazione di Andrea Sempio, la nuova accusa ad Alberto Stasi e i dati grezzi sulle unghie di Chiara Poggi
Catanzaro, interrogatorio di garanzia lunedì 15 settembre Si terrà alle ore 10:30 l’udienza per i tre vertici di Forza Nuova, arrestati ieri e attualmente ai domiciliari con l’accusa di propaganda e violenza a sfondo razziale. Tutti i dettagli su Catanzaroinforma - facebook.com Vai su Facebook
Stupro a Tor Tre Teste a Roma: nuova accusa per il 26enne arrestato, avrebbe violentato un'altra donna - X Vai su X
Nuova accusa per Americo Marrone, già detenuto: traffico di droga e armi nel mirino dell’Antimafia; Droga, il Riesame conferma la misura per il gruppo Marrone: il narcos di Altavilla resta in cella; Spaccio di droga a Avellino, la famiglia Marrone sceglie il silenzio.
Droga e armi, nuova tegola dall’Antimafia per il narcos Marrone - ALTAVILLA IRPINA – Dall’Antimafia una nuova “tegola” per il narcos Americo Marrone, il quarantanovenne gia’ in carcere per aver guidato e promosso un’ associazione a delinquere finalizzata allo spacci ... Lo riporta irpinianews.it