Novotech idrovolante Seagull | test a Castellammare Carrino Dac | Pmi campane innovative nuova conferma
Si sono svolte qesta mattina nel porto commerciale di Castellammare di Stabia le prove di tenuta dell’idrovolante Seagull, un progetto della Novotech realizzato in partnership con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II di Napoli. Le attività di test sono state rese possibili grazie alle autorizzazioni della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia guidata dal capitano Andrea Pellegrino, e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. I test supervisionati dal capitano Luca Giotta della Capitaneria di Castellammare, sono stati coordinati da Novotech con le società Yes Automation & Maintenance e Trasporti Iannario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
