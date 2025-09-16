Novità di stagione A Perugia le star di SanFra
Concerti, spettacoli teatrali, momenti di riflessione e grandi nomi. Scalda i motori la nuova stagione ’Sanfra’ in arrivo all’Auditorium San Francesco al Prato. La organizza, in collaborazione con il Comune, Mea Concerti che svela alcune anticipazioni del ricco cartellone 2025-2025. Primo appuntamento mercoledì 8 ottobre con “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan” con Federico Buffa (foto sopra) che torna a raccontare i grandi miti dello sport ripercorrendo l’avventura del super campione di basket, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi. Domenica 12 ottobre (si inizia sempre alle 21) fa tappa a Perugia “The Vigil Tour 2025” di Gianni Maroccolo e Hugo Race con Andrea Pelosini: un’evoluzione artistica che promette emozioni profonde e un’atmosfera di forte connessione con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
