Novantanove nuovi bus elettrici a Bari incontro in Comune | Fornitura completata entro aprile

Il sindaco di Bari Vito Leccese e l’assessore comunale alla Cura del Territorio e Mobilità, Domenico Scaramuzzi, insieme ai dirigenti tecnici del Comune, hanno incontrato Franco Miniero, presidente Yes-Eu Italy, Ling Liu, general manager Crcc Electric Vehicle Co Ltd e Hao Wu, marketing manager. 🔗 Leggi su Baritoday.it

