Notti Gialle tra eccellenze tradizioni e dibattiti e spettacoli
Tempo di lettura: 3 minuti Le Notti Gialle di Coldiretti Avellino fanno tappa a Mirabella Eclano. L’appuntamento, che si inserisce nel ricco cartellone del Settembre Eclanese, è per mercoledì 17 e giovedì 18 settembre con un programma che mette al centro eccellenze agroalimentari, tradizioni e cultura. Ad accogliere i visitatori, concerti, spettacoli, laboratori per bambini e workshop. Quindi, spazio ai prodotti tipici, protagonisti del mercato di Campagna Amica e delle invitanti proposte dello street food contadino. Si partirà mercoledì alle 17.00 in Piazza Belvedere “Torretta” con il laboratorio per bambini “Mani in pasta” e la merenda contadina a cura della Donne Coldiretti e si proseguirà alle 19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: notti - gialle
Cibo, cultura popolare e musica: a Sant'Angelo dei Lombardi le "Notti gialle"
Sant’Angelo dei Lombardi, “Le Notti Gialle” firmate Coldiretti
Tornano le 'Notti gialle' a Torre a Mare: street food contadino e solidarietà con la 'spesa sospesa'
Notti Gialle a Mirabella Eclano l’antica città di Aeclanum; di seguito programma completo delle 2 serate; laboratori per bambini, workshop, mercato di Campagna Amica, street food contadino e musica dal vivo; non mancate - facebook.com Vai su Facebook
Notti Gialle a Mirabella Eclano: tra eccellenze agroalimentari, tradizioni contadine, dibattiti e spettacoli; Da New York ad Anantara Convento di Amalfi: l’imperdibile guest shift di Dante NYC con Roberto Bracco -; La Notte Gialla di Coldiretti a San Leo.
Notti Gialle a Mirabella Eclano: tra eccellenze agroalimentari, tradizioni contadine, dibattiti e spettacoli - L’appuntamento, che si inserisce nel ricco cartellone del Settembre Eclanese, è per mercoledì 17 e giovedì 18 settembre con un pr ... Riporta irpinianews.it
Gusto e tradizione, a Moliterno le 'Notti del Canestrato' - Il formaggio Canestrato Igp di Moliterno (Potenza) "è un prodotto unico che, dall'aperitivo ai dolci, trova sempre una collocazione speciale nel palato di chi assaggia". Scrive ansa.it