notti gialle tra eccellenze tradizioni e dibattiti e spettacoli

Tempo di lettura: 3 minuti Le Notti Gialle di Coldiretti Avellino fanno tappa a Mirabella Eclano. L’appuntamento, che si inserisce nel ricco cartellone del Settembre Eclanese, è per mercoledì 17 e giovedì 18 settembre con un programma che mette al centro eccellenze agroalimentari, tradizioni e cultura. Ad accogliere i visitatori, concerti, spettacoli, laboratori per bambini e workshop. Quindi, spazio ai prodotti tipici, protagonisti del mercato di Campagna Amica e delle invitanti proposte dello street food contadino. Si partirà mercoledì alle 17.00 in Piazza Belvedere “Torretta” con il laboratorio per bambini “Mani in pasta” e la merenda contadina a cura della Donne Coldiretti e si proseguirà alle 19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

