Nothing raccoglie 200 milioni e prepara il colpo | smartphone e IA insieme

Nothing chiude un round da 200 milioni: la startup londinese scommette su IA e smartphone nativi per la prossima rivoluzione tech. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Nothing raccoglie 200 milioni e prepara il colpo smartphone e ia insieme

Nothing da record: raccoglie 200 milioni di dollari, nuovi device in arrivo - Nothing Technology ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di serie C da 200 milioni di dollari, che porta la valutazione complessiva della società fondata da Carl Pei a 1,3 miliardi di

