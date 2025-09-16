Non siamo ancora come il Napoli il tecnico analizza il pareggio | le parole nel post partita

Spazionapoli.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi chiara e precisa al termine della partita, il tecnico non nasconde la delusione ma si dice orgoglioso. L’ultima partita della terza giornata di Serie A ha visto in campo Como e Genoa. 1-1 il risultato finale tra gli uomini di Cesc Fabregas e quelli di Patrick Vieira, un pareggio che se da un lato fa felice i liguri, dall’altro lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. La rete di Nico Paz dopo soli 13 minuti aveva regalato ai comaschi la sensazione che questa fosse una partita da vincere e portare a casa in modo convincente. Le occasioni sprecate nel corso della partita, e l’ingenua espulsione di Ramon all’88’ minuto, hanno fatto rientrare in partita un Genoa che ormai aveva quasi perso le speranze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

non siamo ancora come il napoli il tecnico analizza il pareggio le parole nel post partita

© Spazionapoli.it - “Non siamo ancora come il Napoli”, il tecnico analizza il pareggio: le parole nel post partita

In questa notizia si parla di: siamo - napoli

"Beukema-Napoli, ci siamo": l'annuncio di Di Marzio | Retroscena Nunez, incontro con l'agente

Napoli invasa dalle blatte rosse: "Siamo circondati"

Napoli, mega-colpo da oltre 100 milioni: ci siamo, i tifosi ora possono sognare

Pioli analizza: “Il Napoli è stato bravo a sfruttare degli errori di disattenzione su due palle inattive”; Match Report | Como-Napoli 2-1; Conte: C'è amarezza, non siamo stati cinici.

siamo napoli tecnico analizzaPioli analizza: “Il Napoli è stato bravo a sfruttare degli errori di disattenzione su due palle inattive” - Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo la sconfitta ad opera del Napoli ieri sera al Franchi per 1- Segnala ilnapolionline.com

siamo napoli tecnico analizzaPioli: "Se sbagli contro il Napoli, paghi. Mi aspettavo più punti" - Napoli, Stefano Pioli ha analizzato gli errori che hanno portato alla sconfitta dei viola. Riporta fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Siamo Napoli Tecnico Analizza