Non siamo ancora come il Napoli il tecnico analizza il pareggio | le parole nel post partita
Analisi chiara e precisa al termine della partita, il tecnico non nasconde la delusione ma si dice orgoglioso. L’ultima partita della terza giornata di Serie A ha visto in campo Como e Genoa. 1-1 il risultato finale tra gli uomini di Cesc Fabregas e quelli di Patrick Vieira, un pareggio che se da un lato fa felice i liguri, dall’altro lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. La rete di Nico Paz dopo soli 13 minuti aveva regalato ai comaschi la sensazione che questa fosse una partita da vincere e portare a casa in modo convincente. Le occasioni sprecate nel corso della partita, e l’ingenua espulsione di Ramon all’88’ minuto, hanno fatto rientrare in partita un Genoa che ormai aveva quasi perso le speranze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
