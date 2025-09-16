Non servono nuove opere ma sicurezza

Sfidando inversioni e manovre, nell’isola pedonale di via Solferino ieri è arrivato il terzo e ultimo mezzo per la demolizione dell’ex cinema Elena, che durerà due settimane. Due serviranno per l’abbattimento vero e proprio, mentre quello più piccolo per i teloni a protezione delle case limitrofe. Dopo la prima fase di smantellamento del fabbricato, le macerie serviranno al riempimento dell’interrato. Poi saranno fissati dei pali intorno a 15 metri di profondità e scavati piani sotto terra. La costruzione della palazzina avverrà in 24 mesi. A lavorare ci sarà una ditta specializzata ad agire nei centri storici (ad esempio, con strumenti per misurare le vibrazioni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Non servono nuove opere ma sicurezza"

