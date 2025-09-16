Non ne sapevo niente Lo scoop su Stefano Corti e Bianca Atzei crolla | si sono lasciati

Il racconto di un amore giunto al capolinea arriva questa volta da fonti certe. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti è ufficialmente finita. Non si tratta solo di indiscrezioni: Parpiglia ha contattato direttamente la cantante sarda, che gli ha confermato la rottura con il volto de Le Iene. Un epilogo amaro, dopo anni di apparente solidità, sorrisi sui social e l’arrivo del loro bambino, che aveva rafforzato la loro unione agli occhi del pubblico. Il giornalista ha anche condiviso un dettaglio che getta nuova luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

