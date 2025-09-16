Non mi piego al ricatto Raoul Bova sentito in procura per il furto degli audio
Articolo in aggiornamento " Sono rimasto sconvolto, perché le minacce sono diventate realtà ". È quanto avrebbe riferito Raoul Bova ai pm della Procura di Roma che indagano sul tentativo di estorsione ai danni dell'attore in relazione alla diffusione non autorizzata di alcuni audio privati. L'inchiesta procede contro ignoti. Al momento, infatti, non risultano iscritti nel registro degli indagati. La deposizione di Bova. Come riporta il Corriere della Sera, questa mattina Bova è stato ascoltato dai pubblici ministeri capitolini per più di un'ora. Nel corso della lunga e corposa deposizione, l'attore ha ricostruito l'intera vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
