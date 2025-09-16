Non è stata dimostrata la corruzione | ecco perché il Riesame ha liberato l' architetto Scandurra

Milanotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arresto di Alessandro Scandurra (architetto ed ex membro della Commissione paesaggio, che era finito ai domiciliari nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese) è stato annullato, il 12 agosto, dal Tribunale del Riesame perché, tra l'altro, non è stata dimostrata la corruzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stata - dimostrata

Sme, condanna con lo sconto; Le risposte alle domande frequenti sul Modello 231.

Non &#232; stata dimostrata la corruzione: ecco perché il Riesame ha liberato l'architetto Scandurra - L'architetto, ex membro della Commissione paesaggio, era accusato di avere ricevuto incarichi da sviluppatori immobiliari in cambio della sua "opera" in commissione. Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Stata Dimostrata Corruzione