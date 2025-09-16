Non è stata dimostrata la corruzione | ecco perché il Riesame ha liberato l' architetto Scandurra

L'arresto di Alessandro Scandurra (architetto ed ex membro della Commissione paesaggio, che era finito ai domiciliari nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese) è stato annullato, il 12 agosto, dal Tribunale del Riesame perché, tra l'altro, non è stata dimostrata la corruzione.

Non è stata dimostrata la corruzione: ecco perché il Riesame ha liberato l'architetto Scandurra - L'architetto, ex membro della Commissione paesaggio, era accusato di avere ricevuto incarichi da sviluppatori immobiliari in cambio della sua "opera" in commissione.