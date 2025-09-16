Non c’è nulla in Europa come l’Athletic Bilbao

AGI - Non c’è nulla di paragonabile all’ Athletic Bilbao nel calcio europeo. Attorno allo stadio San Mamés, nel cuore della città, tutto parla del legame viscerale tra il club e la sua gente. Pub, ristoranti, negozi: ovunque spuntano sciarpe, gagliardetti e bandiere biancorosse. Ma accanto ai colori sociali sventola anche l’ikurriña, la bandiera dei Paesi Baschi. Bianco, rosso e verde che raccontano un’identità profonda, radicata nella lingua, l’euskera, nelle tradizioni e nella storia. Entrare nel museo dell’Athletic significa immergersi in un mondo orgoglioso, complesso, fedele fino al midollo alla propria filosofia. 🔗 Leggi su Agi.it

