Non basta lo slogan battiamo la destra per costruire un’alleanza La versione di Panarari

Secondo Elly Schlein, Pd e Movimento 5 Stelle sono alleati. Giuseppe Conte smentisce. O, meglio, ridimensiona il tutto anteponendo – se non altro dal punto di vista nominale – i programmi. Dunque la campagna per le regionali si è trasformata in un laboratorio politico nazionale, dove il confronto tra i partiti si gioca non solo sulla leadership e sulle alleanze, ma anche sul terreno del linguaggio. Dopo l’uccisione di Charlie Kirk negli Usa, il dibattito (anche a queste latitudini) si è rapidamente acceso intorno ai toni della politica, tra accuse di odio e strategie identitarie. La polarizzazione trova nel web e nei social un amplificatore naturale, mentre le coalizioni si reggono su collanti sempre più deboli: a destra l’anticomunismo senza comunismo, a sinistra lo slogan “battiamo le destre”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non basta lo slogan “battiamo la destra” per costruire un’alleanza. La versione di Panarari

In questa notizia si parla di: basta - slogan

Cosiddetto “terzo polo”, ci riprova Marattin: eletto segretario del Partito liberaldemocratico. Slogan nuovi fiammanti: “Basta destra e sinistra”

Sicurezza, Fregolent: "Destra, basta slogan: servono fatti"

Il Ponte sullo Stretto è futuro, non uno slogan. Alla Calabria servono infrastrutture, non sussidi. Basta assistenzialismo: investiamo in crescita e sviluppo. #pontesullostretto #calabria #lega - X Vai su X

Quando diciamo ‘f**k fast fashion’ non è uno slogan. È una responsabilità. È dire basta a milioni di tonnellate di rifiuti tessili. È scegliere meno, ma meglio. È sostenere chi lavora con rispetto. Vuoi davvero cambiare il mondo? Inizia dal tuo armadio. #Rivoluzio - facebook.com Vai su Facebook

Franceschini dall’officina: “Meloni governa per slogan e ha solo dirigenti mediocri, il caso Almasri è l’ultimo esempio. Renzi e Calenda? Siano più generosi”.

Tosiani e la sicurezza: "Non è un tema di destra. Dal governo basta slogan" - Il segretario regionale Pd: bene Lepore, Cpr e zone rosse non sono efficaci "Posto di polizia in Bolognina e più agenti, accettino patto per soluzioni vere". Lo riporta msn.com

"Sicurezza, basta slogan. Il Governo dia risposte" - Anche la politica si è scatenata sulla vicenda dell’aggressione alla stazione ferroviaria altopascese. Da msn.com