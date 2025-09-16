‘Noi Moderati’ in Campania | vanno via Bicchielli e 4 segretari provinciali

Tempo di lettura: 2 minuti Con una “ decisione condivisa e maturata dopo un’attenta riflessione “, i segretari provinciali di Noi Moderati di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno hanno rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi ricoperti. In una nota congiunta, Nunzio Fiorillo (Avellino), Antonio Puzio (Benevento), Angelo Lettera (Caserta) e Luigi Cerruti (Salerno) spiegano le ragioni della scelta. “ Viviamo una fase storica segnata da grandi trasformazioni, in cui i cittadini chiedono risposte concrete, serietà e responsabilità. La tradizione moderata, popolare, cattolico-democratica e riformista, che rappresenta il nostro patrimonio politico e culturale, rischia oggi di essere schiacciata tra spinte radicali e derive populiste – sottolineano – Riteniamo che non sia più sufficiente limitarsi a presidiare simbolicamente questo spazio: occorre costruire un progetto politico ampio, inclusivo e autorevole, capace di coinvolgere energie civiche e sociali, e di restituire centralità ai territori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

