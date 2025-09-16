Noi Moderati | Gallipoli necessita di una stazione dei pullman

GALLIPOLI - La stagione estiva è appena terminata, anche se ancora si possono notare dei turisti che girano per le vie della nostra città, e i problemi che condizionano la stagione estiva sono sempre lì. Da decenni.Il gruppo della sezione Lino Magno di “Noi Moderati” di Gallipoli oggi vuole. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: moderati - gallipoli

Continuiamo a ripulire le strade del nostro territorio per garantire sicurezza, decoro e rispetto dell’ambiente. In questi giorni siamo intervenuti nuovamente sulla SP350 Taviano-Gallipoli, una delle arterie più trafficate del nostro comune, dove abbiamo raccolto - facebook.com Vai su Facebook

Noi Moderati: “Gallipoli necessita di una stazione dei pullman” - La stagione estiva è appena terminata, anche se ancora si possono notare dei turisti che girano per le vie della nostra città, e i problemi che condizionano la stagione estiva sono sempre ... Come scrive lecceprima.it