Casalpusterlengo (Lodi) – Il nodo irrisolto del traffico si è trasformato, ancora una volta, in un incubo ieri mattina, complice anche il primo giorno di scuola: la circolazione lungo il tratto di via Emilia, quando la strada si trasforma in un imbuto tra le abitazioni di Casalpusterlengo, diventa oltremodo problematica. Ieri, attorno alle 8, cronometro alla mano, dal ponte ferroviario della provinciale 234 fino alla rotonda della statale 9 all’imbocco con viale Cadorna, ci si impiegava quasi undici minuti. Esattamente 10 minuti e 45 secondi per percorrere circa un chilometro. Un autentico calvario per le decine di automobilisti che si spostano da nord a sud e viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nodo-traffico irrisolto, auto incolonnate: quasi 11 minuti per percorrere un km

