No al taser la sindaca Salis blocca la sperimentazione del dissuasore elettronico
Stop all'utilizzo delle pistole taser. Un netto e deciso no all'arma non letale utilizzata dalle forze dell'ordine arriva da un provvedimento del Comune di Genova. La decisione, presa dall'amministrazione, blocca di fatto la sperimentazione del dissuasore elettrico tra l'organico della polizia locale. Lo conferma l'assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi in Consiglio comunale rispondendo a un'interrogazione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Donatella Alfonso sull'utilizzo della pistola elettrica per gestire la sicurezza in città. L'assessora spiega che il test dell'uso del taser per la polizia locale di Genova, avviato nel 2022 dalla Giunta Bucci con due dispositivi, non è di fatto mai partito, l'iter si è ormai arenato dal 2024 e l'attuale esecutivo cittadino non intende proseguirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La sindaca Salis blocca la sperimentazione dei taser
Meno sicurezza, giunta Salis: stop Taser per Polizia locale - L’assessora della giunta Salis ha ricordato che il test dell’uso del Taser per la polizia locale di Genova, avviato nel 2022 dalla giunta Bucci con due dispositivi, non sarebbe “di fatto mai partito, ... Lo riporta ligurianotizie.it
Silvia Salis blocca la sperimentazione sul taser a Genova - La giunta guidata da Silvia Salis ha deciso di fermare la sperimentazione sul taser nel Comune di Genova dopo i tre morti in altrettante città degli ultimi giorni. Riporta msn.com