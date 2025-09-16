no al taser la sindaca salis blocca la sperimentazione del dissuasore elettronico

Stop all'utilizzo delle pistole taser. Un netto e deciso no all'arma non letale utilizzata dalle forze dell'ordine arriva da un provvedimento del Comune di Genova. La decisione, presa dall'amministrazione, blocca di fatto la sperimentazione del dissuasore elettrico tra l'organico della polizia locale. Lo conferma l'assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi in Consiglio comunale rispondendo a un'interrogazione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Donatella Alfonso sull'utilizzo della pistola elettrica per gestire la sicurezza in città. L'assessora spiega che il test dell'uso del taser per la polizia locale di Genova, avviato nel 2022 dalla Giunta Bucci con due dispositivi, non è di fatto mai partito, l'iter si è ormai arenato dal 2024 e l'attuale esecutivo cittadino non intende proseguirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

