Nizza-Roma settore ospiti sold out | tifosi giallorossi pronti a colorare l’Allianz Riviera

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a debuttare in Europa League e i tifosi non hanno fatto mancare il loro sostegno. Per l’esordio a Nizza, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 21.00, il settore ospiti dell’Allianz Riviera sarà completamente esaurito. Tagliandi esauriti in poche ore. La risposta della tifoseria è stata immediata: i 1.762 biglietti messi a disposizione dal club francese, al prezzo di 30 euro e riservati ai settori C1, C2 e C3, sono andati polverizzati in poche ore già nella fase di vendita riservata agli abbonati Plus. Non ci sarà dunque alcuna vendita libera. Un segnale forte e chiaro della passione che accompagna i giallorossi anche in trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

