Nikon ZR la cinema camera all-in-one per filmmaker è leggerissima

La camera all-in-one più leggera mai realizzata porta la potenza del colore e l'audio a 32 bit direttamente nelle mani dei creator.

In questa notizia si parla di: nikon - cinema

