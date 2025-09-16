Niente traduzione e pubblico smarrito | la figuraccia dem alla Festa dell’Unità

Figuraccia clamorosa del Partito Democratico in occasione della chiusura della Festa dell'Unità a Milano. Nel capoluogo lombardo era arrivata per l'occasione Jacinda Ardern, ex premier della Nuova Zelanda: non esattamente un personaggio conosciutissimo dal pubblico del Corvetto. Insieme a lei, accolta sul palco dalla segretaria Elly Schlein, c'era anche tale Kati Piri, portavoce olandese dei Verdi. Ed è proprio in questo contesto che è nata l'incredibile gaffe: non esisteva infatti la traduzione dalla lingua inglese all'italiano. Quest'ultima doveva infatti apparire su uno schermo nero, ma è rimasto interamente di questo colore per quasi tutto il tempo, visto che era stata incaricata una sola persona a tradurre integralmente i discorsi delle tre donne e la digitazione a rallentatore delle parole sullo screen ha fatto sì che venissero perse almeno tre frasi su quattro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Niente traduzione e pubblico smarrito: la figuraccia dem alla Festa dell’Unità

Alla Festa dell'Unità Schlein dialoga in inglese con Ardern e Piri. Non c'è la traduzione e nessuno capisce nulla. Al pubblico, composto in gran parte da pensionati, non resta che fissare il vuoto, smarrito. Di @SalvatoreMerlo - X Vai su X

Niente traduzione e pubblico smarrito: la figuraccia dem alla Festa dell’Unità - Schlein ha accolto l'ex premier neozelandese Jacinda Ardern e la portavoce dei Verdi olandesi Kati Piri, ma lo schermo sul quale doveva apparire la traduzione è rimasto nero per quasi tutto il tempo ... ilgiornale.it scrive