Niente telefonini e sigarette
Tutti a scuola da ieri mattina gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado. Orario ridotto per le superiori, in attesa di assestamento. Mancano ancora alcune cattedre da assegnare, anche se il puzzle è stato quasi completato. Circolari dei dirigenti per declinare le nuove regole sui telefonini in classe, assolutamente vietati anche a ricreazione. E per stringere ulteriormente le maglie sulla questione del fumo che, per legge, non è consentito neppure negli spazi aperti. A proposito delle sigarette, la preside dell'alberghiero Martini, Marzia Andreoni, ha scritto ai propri studenti e docenti: "La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.
