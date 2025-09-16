Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales presentano Freeze | Ha una comicità primordiale lacrimo dal ridere Lavorare insieme è una figata | Intervista VIDEO

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales sono i conduttori di Freeze, nuovo comedy show in onda dal 16 settembre 2025, in prima serata, su Rai2. Noi di SuperguidaTv eravamo presenti alla conferenza stampa in cui i due ci hanno svelato cosa vedremo nella prima puntata. Scopriamo insieme cosa ci hanno detto sul loro rapporto e sui progetti futuri. Intervista a Nicola Savino e Rocio Munoz Morales. Nicola Savino, Rocío Muñoz Morales, dal 16 settembre siete i conduttori di Freeze. Ci svelate qualcosa, cosa vedremo? Nicola Savino: “Cosa vedremo Rocío di Freeze? Vedremo tante celebrità ferme, immobili e poi?”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales presentano Freeze: “Ha una comicità primordiale, lacrimo dal ridere. Lavorare insieme è una figata” | Intervista VIDEO

