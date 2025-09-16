Nico Paz la prossima estate tornerà al Real Madrid per soli 10 milioni Fabrizio Romano

Sempre più sicuro il ritorno di Nico Paz al Real Madrid dopo il Mondiale 2026, che l’argentino spera di disputare con la sua Nazionale. Il trequartista del Como ieri è stato autore di un altro bel gol contro la Cremonese, dopo la punizione segnata contro la Lazio nella prima giornata di Serie A. Nico Paz al Real Madrid probabilmente già nel 2026. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato in un video sul suo profilo X: « Il Real pianifica il ritorno di Nico Paz, probabilmente tornerà nel 2026. I blancos possono acquistarlo per circa 10 milioni. Sta brillando al Como ed è uno dei migliori giocatori in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

