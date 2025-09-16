Nico Paz la prossima estate tornerà al Real Madrid per soli 10 milioni Fabrizio Romano
Sempre più sicuro il ritorno di Nico Paz al Real Madrid dopo il Mondiale 2026, che l’argentino spera di disputare con la sua Nazionale. Il trequartista del Como ieri è stato autore di un altro bel gol contro la Cremonese, dopo la punizione segnata contro la Lazio nella prima giornata di Serie A. Nico Paz al Real Madrid probabilmente già nel 2026. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato in un video sul suo profilo X: « Il Real pianifica il ritorno di Nico Paz, probabilmente tornerà nel 2026. I blancos possono acquistarlo per circa 10 milioni. Sta brillando al Como ed è uno dei migliori giocatori in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Nico Paz Juve, il Real Madrid ha deciso: svelato il futuro del gioiello argentino. Ecco dove giocherà nella prossima stagione
NICO PAZ TORNA A CASA? Come riportato dal quotidiano spagnolo 'As', il Real ha deciso: la prossima estate 'riporterà a casa' Nico Paz pagando 9 milioni di euro al Como, che quest'estate ne ha rifiutati 70 dal Tottenham. #fantamaster #nicopaz - facebook.com Vai su Facebook
Il Real Madrid prende una decisione su Nico Paz, dopo l'interesse del Tottenham; Nico Paz, no all'offerta da 50 milioni di euro del Tottenham: sogna di tornare al Real Madrid
Nico Paz la prossima estate tornerà al Real Madrid per soli 10 milioni (Fabrizio Romano) - Sempre più sicuro il ritorno di Nico Paz al Real Madrid nel 2026; il trequartista è diventato in due anni un calciatore chiave del Como. Si legge su ilnapolista.it
