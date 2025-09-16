Nico Paz Juventus definito il futuro del talento del Como | ecco cosa succederà la prossima estate Tutti i dettagli
Nico Paz Juventus, definito il futuro del talento che si sta prendendo la scena con la maglia del Como: cosa succederà la prossima estate. I dettagli. Dopo due stagioni trascorse in prestito al Como in Serie A, Nico Paz è destinato a tornare al Real Madrid alla fine della stagione 20252026. Come riportato da Fabrizio Romano, il club spagnolo ha sempre considerato il giovane centrocampista come una risorsa da coltivare, e dopo aver acquisito esperienza nel campionato italiano, è pronto a valutarlo per un possibile reintegro nella rosa. Nico Paz ha avuto l’opportunità di giocare con continuità nella Serie A, un’esperienza che gli ha permesso di crescere e sviluppare il suo talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
