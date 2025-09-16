nico paz incanta ma per il como arriva una notizia tremenda

Nico Paz continua a stupire in Serie A col Como, ma la notizia riguardante l’argentino spaventa il club. Chiusasi ieri sera col posticipo serale che ha visto Como e Genoa impattare sull’1-1, la Serie A va in stand-by e lascia spazio alla prima giornata della fase campionato di Champions League in cui l’Italia sarà rappresentata da Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. Manifestazione, questa, giunta alla sua seconda edizione con la formula a 36 squadre, la quale, in un futuro non troppo lontano, potrebbe rivedere protagonista anche il fuoriclasse del Como, Nico Paz. Fiore all’occhiello del club lariano, che nell’agosto dello scorso anno lo ha prelevato dal Real Madrid per sei milioni di euro, il classe 2004 potrebbe essere uno dei talenti che nei prossimi anni incanterà sui campi più importanti del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

