Nico Paz e la lezione del Lago

Non è tanto l’abilità del tocco, la grazia dei movimenti, la capacità di fare spesso, quasi sempre, la cosa giusta al momento giusto, a stupire nel Nico Paz versione 2025-2026. Di tutto questo aveva già dato dimostrazione nella scorsa stagione. È la calma assoluta che lo avvolge in campo, che si fa improvvisamente impeto quando capisce che la squadra ne ha bisogno. È come se il calciatore argentino del Como avesse “rubato” al Lago la sua essenza.  Il Lario è cheto, si disinteressa del mondo che gli sta attorno, assorto nella sua verdeggiante bellezza. Ogni tanto però reclama attenzione, prende ciò che vuole, invade ciò che un tempo era suo e che gli uomini gli hanno sottratto, giusto per dimostrare loro che è lui che comanda veramente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

