Nico Gonzalez la Juve è già il passato? Se l’Atletico ti chiama non si esita e si dice sì Cerco di trasmettere questo ai miei compagni

Nico Gonzalez, la Juve è già il passato? Le dichiarazioni dell’esterno passato all’Atletico Madrid: le parole. Le strade di Nico Gonzalez e della Juventus si sono separate da poco, ma l’argentino, in un’intervista al quotidiano As, ha già dimostrato di aver voltato pagina. Durante la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore dell’ Atletico Madrid, ha ribadito la sua gioia per la scelta fatta, sottolineando di non aver avuto dubbi quando è arrivata la chiamata dei Colchoneros. Le sue parole, cariche di entusiasmo, mettono in chiaro come il suo futuro sia interamente a Madrid, lasciandosi alle spalle l’esperienza in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez, la Juve è già il passato? «Se l’Atletico ti chiama, non si esita e si dice sì. Cerco di trasmettere questo ai miei compagni»

