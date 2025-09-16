Netflix acquisisce tutte le stagioni di Nashville: cosa comporta per la serie. Nel panorama delle piattaforme di streaming, le strategie di acquisizione e licensing rappresentano un elemento chiave per ampliare l’offerta ai propri utenti. Recentemente, Netflix ha deciso di portare sulla propria piattaforma tutte e sei le stagioni della popolare serie televisiva Nashville, originariamente trasmessa su ABC e successivamente su CMT. Questa mossa segna un cambiamento significativo nel modo in cui il pubblico può accedere alla storia e ai personaggi dello show. La transizione di Nashville su Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix acquista il successo di ABC Nashville da Hulu