Netanyahu giustifica l' attacco in Qatar

21.20 L'attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha era "giustificato" perché il Qatar "finanzia" il movimento armato palestinese. A dirlo in conferenza stampa è il premier Netanyahu, che non fa parola dell'offensiva in corso a Gaza ma elogia la "solida" economia israeliana. Poi Netanyahu annuncia che il presidente degli Stati Uniti, Trump, lo ha invitato alla Casa Bianca, in occasione del suo discorso all'Assemblea Onu a New York, tra 2 settimane.

Gaza, bombe sulla chiesa della Sacra Famiglia: almeno tre morti. Netanyahu si giustifica: “Perché è successo”

L'esercito israeliano ha scatenato l'attacco su Gaza City. Il governo fascista di Netanyahu, con la copertura di Trump, sta attuando la soluzione finale. Questa ferocia nazista non ha alcuna giustificazione. E non vi può essere alcuna ambiguità nella condanna

Pur di difendere Netanyahu e di giustificare il genocidio a Gaza sono disposti a dire di tutto: addirittura che siamo "amici di Hamas". Ma guardate da chi vengono queste accuse. E soprattutto perché.

Netanyahu: Da Sanchez minaccia di genocidio a Israele. Non ci sarà uno Stato della Palestina - Trump: Speriamo che l'attacco di Israele non abbia impatto sugli ostaggi; Israele - Gaza, le news. Massiccio attacco su Gaza City: tank Idf nella città e raid aerei; Il Qatar chiede che Netanyahu sia processato e riconsidera il suo ruolo di mediatore.

Netanyahu,Qatar finanzia Hamas, l'attacco era giustificato - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato in conferenza stampa che il Qatar finanzia Hamas e che l'attacco a Doha era "giustificato".

ISRAELE E GAZA/ Egitto, Qatar, Onu, così si allarga la guerra di Netanyahu - Ieri Netanyahu ha incontrato Rubio per avere il disco verde all'annessione della Cisgiordania.