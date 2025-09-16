Netanyahu giustifica l' attacco in Qatar

21.20 L'attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha era "giustificato" perché il Qatar "finanzia" il movimento armato palestinese. A dirlo in conferenza stampa è il premier Netanyahu, che non fa parola dell'offensiva in corso a Gaza ma elogia la "solida" economia israeliana. Poi Netanyahu annuncia che il presidente degli Stati Uniti, Trump, lo ha invitato alla Casa Bianca, in occasione del suo discorso all'Assemblea Onu a New York, tra 2 settimane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

