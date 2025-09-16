Nessuna prova di corruzione per l' architetto Scandurra | così è stata in parte ridimensionata l' inchiesta sull' urbanistica a Milano
Non è stato dimostrato alcun patto corruttivo. Con questa motivazione il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato, lo scorso 12 agosto, gli arresti domiciliari ad Alessandro Scandurra, architetto di fama internazionale ed ex componente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, finito a.
Inchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame di Milano: «Nessuna prova del patto corruttivo» - Inchiesta urbanistica, le motivazioni del Tribunale del Riesame per la revoca degli arresti di Scandurra: «Nessuna prova di corruzione».
Inchiesta urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: "Non c'è prova di un patto corruttivo" - Annullati i domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano