Nessuna prova di corruzione per l' architetto Scandurra | così è stata in parte ridimensionata l' inchiesta sull' urbanistica a Milano

Today.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stato dimostrato alcun patto corruttivo. Con questa motivazione il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato, lo scorso 12 agosto, gli arresti domiciliari ad Alessandro Scandurra, architetto di fama internazionale ed ex componente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, finito a. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nessuna - prova

Stop in Usa ai vaccini con il conservante timerosal, per i no vax causa l’autismo “ma non c’è nessuna prova”

Mario Paciolla, archiviata l'indagine sulla sua morte: nessuna prova concreta per andare avanti

Caso Epstein, per Fbi nessuna prova di ricatti sessuali: “Jeffrey non aveva lista di clienti potenti da estorcere, si è suicidato”

I giudici del Riesame sull’urbanistica milanese: “Non c’è prova di corruzione, svilente la tesi del pm”; Urbanistica Milano, giudici: “Nessuna prova di corruzione. Tesi dei pm svilenti”; Inchiesta urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: Non c'è prova di un patto corruttivo.

nessuna prova corruzione architettoInchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame di Milano: «Nessuna prova del patto corruttivo» - Inchiesta urbanistica, le motivazioni del Tribunale del Riesame per la revoca degli arresti di Scandurra: «Nessuna prova di corruzione». Lo riporta lettera43.it

nessuna prova corruzione architettoInchiesta urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: "Non c'è prova di un patto corruttivo" - Annullati i domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano ... Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Nessuna Prova Corruzione Architetto