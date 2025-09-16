Nerviano medical sciences perché uno dei centri di eccellenza della ricerca italiana sui farmaci oncologici rischia di essere dimezzato

Wired.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati denunciano l'avvio di lettere di licenziamenti per 73 dei 140 dipendenti e ricercatori di Nerviano medical sciences, passata sotto il controllo di un fondo cinese. 🔗 Leggi su Wired.it

nerviano medical sciences perch233 uno dei centri di eccellenza della ricerca italiana sui farmaci oncologici rischia di essere dimezzato

© Wired.it - Nerviano medical sciences, perché uno dei centri di eccellenza della ricerca italiana sui farmaci oncologici rischia di essere dimezzato

In questa notizia si parla di: nerviano - medical

Nerviano Medical Sciences, allerta sempre più alta. Si ristruttura BioNerviano: “Smantellamento evidente”

Doccia fredda al Nerviano Medical Sciences: il fondo cinese vuole licenziare cento ricercatori

Nerviano Medical Science: "Anche la produzione è a rischio"

nerviano medical sciences perch233Perché uno dei centri di eccellenza della ricerca italiana sui farmaci oncologici rischia di essere dimezzato - Annunciati pesanti tagli al personale della Nerviano medical sciences srl, tra i gioielli della ricerca milanese sui farmaci oncologici. Da wired.it

Crisi NMS Nerviano: i sindacati chiedono un incontro urgente al Ministero: “Il centro oncologico va salvato” - Sindacati: "È prioritario difendere un centro di eccellenza nella ricerca oncologica. Si legge su legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Nerviano Medical Sciences Perch233