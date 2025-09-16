Neonati sepolti in giardino Le foto choc in tribunale Ma la madre non le guarda
"Ho visto questo corpicino e le dico, ho avuto difficoltà, essendo padre. In quel momento non sono stato bene". Con queste parole il maresciallo dei carabinieri, Carlo Salvatore Perri, ha risposto in lacrime alle domande della pm Francesca Arienti, ricordando il ritrovamento del feto nella casa di Vignale di Traversetolo, avvenuto il 9 agosto 2024. Un’immagine forte, quella che si palesò dinanzi al sottufficiale, e che si è ripetuta ieri nell’aula della Corte di Assise di Parma, quando è stata mostrata la foto che gli operatori del 118 scattarono nel giardino. In quel momento l’unica imputata, Chiara Petrolini, la madre 22enne, ha lasciato l’aula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
