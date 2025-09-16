Neonati sepolti in giardino Le foto choc in tribunale Ma la madre non le guarda

Quotidiano.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho visto questo corpicino e le dico, ho avuto difficoltà, essendo padre. In quel momento non sono stato bene". Con queste parole il maresciallo dei carabinieri, Carlo Salvatore Perri, ha risposto in lacrime alle domande della pm Francesca Arienti, ricordando il ritrovamento del feto nella casa di Vignale di Traversetolo, avvenuto il 9 agosto 2024. Un’immagine forte, quella che si palesò dinanzi al sottufficiale, e che si è ripetuta ieri nell’aula della Corte di Assise di Parma, quando è stata mostrata la foto che gli operatori del 118 scattarono nel giardino. In quel momento l’unica imputata, Chiara Petrolini, la madre 22enne, ha lasciato l’aula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

neonati sepolti in giardino le foto choc in tribunale ma la madre non le guarda

© Quotidiano.net - Neonati sepolti in giardino. Le foto choc in tribunale. Ma la madre non le guarda

In questa notizia si parla di: neonati - sepolti

Neonati sepolti, tra i testimoni l’ex fidanzato di Chiara Petrolini. Sulla perizia psichiatrica è già scontro

Neonati sepolti in giardino, al via il processo per Chiara Petrolini. Rischia l'ergastolo

Chiara Petrolini, via al processo per i neonati sepolti. Gli amici abbracciano i genitori, in aula anche il fidanzato

Chiara Petrolini, al processo la foto di uno dei neonati sepolti in giardino a Traversetolo (Parma): lei e il padre dei bimbi escono dall'aula. «Ha fatto tutto da sola, lo ha ammesso»; Processo Chiara Petrolini, mostrata foto di uno dei neonati: lei esce dall'aula. Le ultime news; Chiara Petrolini crolla al processo dopo la foto di uno dei neonati sepolti ed esce dall'aula.

neonati sepolti giardino fotoNeonati sepolti in giardino. Le foto choc in tribunale. Ma la madre non le guarda - Il 25 settembre la perizia psichiatrica sulla 22enne imputata per duplice omicidio. Secondo quotidiano.net

neonati sepolti giardino fotoAl Processo di Chiara Petrolini la foto di uno dei neonati sepolti in giardino, la donna esce dell’aula - Nell'aula della Corte d'Assise di Parma, viene mostrata la foto scattata dagli operatori del 118 del neonato trovato morto nel giardino di ... Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Neonati Sepolti Giardino Foto