Neonata morta ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità | Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità

Fanpage.it ha intervistato Giuseppe Rizzo, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell'Università La Sapienza di Roma e direttore UOC Ostetricia del Policlinico Umberto I sulle linee guida del Lazio per i parti in casa o nelle case di maternità e per capire quali sono i rischi, dopo il caso di una neonata morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: neonata - morta

Neonata morta in culla, i medici al processo smentiscono la tesi dei genitori: "La piccola aveva lividi e ustioni"

Neonata morta in culla, i medici al processo: “Aveva lividi”. La nonna: “Giocattoli lanciati dal fratellino”

Neonata morta in culla, medici al processo: “Aveva lividi”

Neonata morta, l'ostetrica: «Dopo il parto non si muoveva». Il giallo delle analisi e dei monitoraggi - X Vai su X

Neonata morta durante il parto, l’esperto: “Momento di grande rischio a volte imprevedibile. Importante rivolgersi a strutture specializzate" - facebook.com Vai su Facebook

Neonata morta, ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità: “Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità”; Brescia, neonata morta durante parto: uno dei medici si toglie la vita; Neonata morta durante il parto, il ginecologo suicida ha cercato sul web il lago dove è scomparsa Sara Pedri.

Neonata morta, ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità: “Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità” - it ha intervistato Giuseppe Rizzo, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell'Università La Sapienza di Roma sulle linee guida del ... Si legge su fanpage.it

Neonata morta, la casa della maternità in regola con la Asl - Indagate due ostetriche, si attendono i risultati dell'autopsia, fissata per martedì. Segnala rainews.it