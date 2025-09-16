Neonata di 8 mesi muore in auto durante il rientro | tragedia per una famiglia in vacanza

neonata Una vacanza che avrebbe dovuto rappresentare un momento di serenità si è trasformata in una tragedia devastante per una giovane coppia torinese. La loro bambina di appena 8 mesi, affetta da una rara malattia genetica, è morta improvvisamente mentre la famiglia stava percorrendo la statale 131 per raggiungere il porto di Porto Torres, dove avrebbero dovuto imbarcarsi sul traghetto di ritorno verso Torino. Le condizioni della piccola, già fragili, si sarebbero aggravate nei giorni di permanenza sull’isola. Dopo aver consultato i medici, i genitori avevano deciso di rientrare in anticipo per consentire alla figlia di essere sottoposta a nuovi controlli presso il centro specializzato che la seguiva dalla diagnosi della malattia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

