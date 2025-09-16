Era la sera del 6 ottobre del 1975 quando i coniugi Bernardo Leighton e Anita Fresno si incamminarono per tornare a casa a Roma, all’indirizzo di Via Aurelia 145. Lui era un democristiano e parlamentare cileno, oppositore del regime militare di Augusto Pinochet, in esilio in Italia. Eppure non avevano scorta, né adottavano particolari misure di sicurezza. Allora non immaginavano che, pur non uccidendoli, due colpi di pistola avrebbero messo fine alla carriera politica di lui e reso per sempre invalida lei. Ma se i mandanti se ne stavano al sicuro a Santiago del Cile, gli esecutori erano due nomi noti dell’eversione nera degli anni Settanta in Italia, Pierluigi Concutelli e Stefano Delle Chiaie. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Neofascisti, dittatori e spie: Patricia Mayorga spiega a TPI l’alleanza tra Pinochet, Concutelli e Delle Chiaie