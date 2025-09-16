Nello Petrucci | cinema arte e impegno sociale
Nello Petrucci, artista e film-maker tra Pompei e New York, unisce cinema e arte in opere dal forte valore sociale e simbolico. Primo italiano al WTC di New York, ha firmato i premi della cerimonia Ciak alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. A Venezia hai firmato i premi della cerimonia Ciak. Com'è stato vedere le tue opere diventare simbolo di eccellenza italiana in un evento di tale portata?. «È stata una grande emozione. Quando un tuo lavoro diventa un riconoscimento, prende vita nuova nelle mani di chi lo riceve.
In questa notizia si parla di: petrucci - cinema
Nello Petrucci. Profili - Mostra - Venezia - Palazzo Contarini del Bovolo; I miei collage raccontano i Profili del mondo; Museo Scalvini | Villa Tittoni: Nello Petrucci. Profili - Mostra d'arte contemporanea in Lombardia.
