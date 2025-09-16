Nel primo giorno di riapertura delle scuole più di 5.300 passeggeri sul filobus
Sono stati più di 5.300 i passeggeri che hanno usufruito del filobus, che collega Pescara e Montesilvano, nel primo giorno di riapertura delle scuole.Soddisfatto il direttore generale Maximilian Di Pasquale di Tua Abruzzo: «Distribuzione equilibrata dei flussi nell'arco della giornata, servizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: primo - giorno
Granaiolo, primo giorno di stop. Due mesi senza treni causa lavori ma il sistema alternativo ’regge’
Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”
Primo giorno di nido, dentro le nuove scuole fra investimenti e giochi
Primo giorno di scuola: la sindaca ha visitato tre istituti In questa giornata di ritorno tra i banchi, la sindaca Silvia Salis ha visitato tre edifici scolastici interessati da lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione, insieme agli assessori Massimo Ferrant - facebook.com Vai su Facebook
Nel primo giorno di riapertura delle scuole più di 5.300 passeggeri sul filobus; Filovia Pescara–Montesilvano: oltre 5.300 passeggeri nel primo giorno di riapertura delle scuole; Nel primo giorno di riapertura delle scuole più di 5.300 passeggeri sul filobus.
Filovia, nel primo giorno di scuola oltre 5.300 passeggeri - Ieri, lunedì 15 settembre, in coincidenza con la riapertura delle scuole, sono stati trasportati 5. Come scrive ansa.it
Filovia Pescara–Montesilvano: oltre 5.300 passeggeri nel primo giorno di riapertura delle scuole - Nella giornata di ieri, lunedì 15 settembre 2025, in coincidenza con la riapertura delle scuole, sono stati t ... Si legge su ferpress.it