Nel primo giorno di riapertura delle scuole più di 5.300 passeggeri sul filobus

Sono stati più di 5.300 i passeggeri che hanno usufruito del filobus, che collega Pescara e Montesilvano, nel primo giorno di riapertura delle scuole.Soddisfatto il direttore generale Maximilian Di Pasquale di Tua Abruzzo: «Distribuzione equilibrata dei flussi nell'arco della giornata, servizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it