Nel 2007 negato l’accesso ai rifiuti Le parole del genetista sul caso Garlasco

Il rinvio della chiusura dell'incidente probatorio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 sembra sempre più probabile. Era un'eventualità paventata fin dall'inizio che ora è quasi certezza. Nei prossimi giorni il gip convocherà le parti e si deciderà il da farsi, perché ci sono ancora accertamenti fondamentali da fare che richiedono qualche settimana in più. Nel frattempo, l'eco mediatica del caso non si è spenta e alcuni dei professionisti che hanno partecipato alle prime indagini, o che oggi sono consulenti di parte, tengono viva l'attenzione dell'opinione pubblica. Come le dichiarazioni del genetista Matteo Fabbri a Quarta Repubblica.

