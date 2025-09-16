Negli Stati Uniti la violenza di destra ha fatto sei volte le vittime di quella di sinistra
Il giorno dopo l’omicidio di Charlie Kirk, il Cato Institute ha pubblicato uno studio interessante sugli atti di violenza politica che abbiano causato almeno una vittima, compiuti negli Stati Uniti dal 1° gennaio 1975 al 10 settembre 2025, data della morte del giovane attivista trumpiano. Il Cato Institute è un think tank libertarian decisamente non sospettabile di simpatie democratiche e ideologicamente più affine alle tradizionali constituency conservatrici, quando il Gop era ancora il Gop e non era stato prima occupato e poi divorato dal partito Maga. I risultati di questo studio sono una smentita clamorosa degli argomenti usati da Donald Trump e dalla destra americana per trarre dall’omicidio di Kirk la prova dell’emergenza criminale legata al radicalismo politico di sinistra e la conferma della necessità di rispondervi con mezzi eccezionali, adeguati alla gravità del pericolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
