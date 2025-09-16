Navigazione su siti legati all'estremismo islamico, cinque perquisizioni della Digos.

Nei giorni scorsi le Digos di Bologna, Ravenna e Modena, con il coordinamento della Direzione centrale di prevenzione e la direzione della Procura bolognese, hanno svolto "un'attività di perquisizione locale, personale ed informatica per il reato di istigazione a delinquere commesso attraverso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it