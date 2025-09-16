Navicelli, due eccellenze premiate a Cannes.

Due eccellenze italiane del Porto Fluviale dei Navicelli sono state premiate ai World Yachts Trophies di Cannes. Il riconoscimento ottenuto da Mangusta Overmarine e Amer Yachts "non solo testimonia l’eccellenza del Made in Italy nel mondo – ha spiegato in una nota la Port Authority di Pisa –, ma rafforza anche il posizionamento del Porto Fluviale del Navicelli come hub internazionale per la nautica di alta gamma". A ricevere il premio sono state due donne: Katia Balducci, Chief Administrative Officer (Cao) e family owner di Mangusta Overmarine, e Barbara Amerio, Ceo e family owner di Amer Yachts, Gruppo Permare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

