Navi Pillay la figlia dell’apartheid che oggi punta il dito contro Gaza in fiamme

Navanethem “NaviPillay è una giurista sudafricana di origini tamil indiane. Nata a Durban nel 1941 sotto il regime dellApartheid, la sua vita è stata un’instancabile lotta contro l’ingiustizia e le violazioni dei diritti umani, culminata nella recente denuncia di genocidio a Gaza. Pillay, infatti, presiede una commissione ONU indipendente che proprio nelle prime ore dell’inizio delle operazioni di terra a Gaza City, da parte dell’IDF, ha detto che Israele si è mosso con “l’intento di distruggere i palestinesi”. Cresciuta in povertà, Pillay ha superato innumerevoli ostacoli per studiare legge, diventando nel 1967 la prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella provincia del Natal. 🔗 Leggi su Cultweb.it

navi pillay figlia dell8217apartheidNavi Pillay: ritratto della giurista coraggiosa che non ha paura di chiamare il genocidio col suo nome - Navanethem "Navi" Pillay è una figura emblematica del diritto internazionale, una giurista sudafricana di origini tamil indiane che ha dedicato la vita alla lotta contro l'ingiustizia, l'apartheid e l ... Scrive globalist.it

