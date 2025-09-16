Navi Pillay la figlia dell’apartheid che oggi punta il dito contro Gaza in fiamme

Navanethem “Navi” Pillay è una giurista sudafricana di origini tamil indiane. Nata a Durban nel 1941 sotto il regime dell’ Apartheid, la sua vita è stata un’instancabile lotta contro l’ingiustizia e le violazioni dei diritti umani, culminata nella recente denuncia di genocidio a Gaza. Pillay, infatti, presiede una commissione ONU indipendente che proprio nelle prime ore dell’inizio delle operazioni di terra a Gaza City, da parte dell’IDF, ha detto che Israele si è mosso con “l’intento di distruggere i palestinesi”. Cresciuta in povertà, Pillay ha superato innumerevoli ostacoli per studiare legge, diventando nel 1967 la prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella provincia del Natal. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Navi Pillay, la figlia dell’apartheid che oggi punta il dito contro Gaza in fiamme

In questa notizia si parla di: navi - pillay

"La responsabilità di questi crimini atroci ricade sulle più alte sfere delle autorità israeliane, che hanno orchestrato una campagna genocida per quasi due anni con l'intento specifico di distruggere il popolo palestinese a #Gaza ". Navi Pillay, presidente della C - X Vai su X

Navi Pillay: ritratto della giurista coraggiosa che non ha paura di chiamare il genocidio col suo nome - Navanethem "Navi" Pillay è una figura emblematica del diritto internazionale, una giurista sudafricana di origini tamil indiane che ha dedicato la vita alla lotta contro l'ingiustizia, l'apartheid e l ... Scrive globalist.it